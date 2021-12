Camila Queiroz pode voltar à Globo em ‘Verdades Secretas 3’, mas com uma condição

A saída traumática de Camila Queiroz da TV Globo pode não ser tão definitiva quanto parecia. Segundo o site Notícias da TV, fontes da alta cúpula da Globo afirmaram que executivos da emissora deram o aval para a possibilidade da atriz voltar em 2023 para a 3ª temporada de “Verdades Secretas”. No entanto, a emissora teria imposto uma condição: que o empresário dela não esteja na conversa. A Globo quer negociar diretamente com a atriz. De acordo com a publicação, executivos da emissora colocaram a culpa do desentendimento com Camila no empresário, que é sócio do marido da artista, Klebber Toledo. Há um entendimento na emissora de que o empresário Ricardo Garcia foi o responsável por fazer exigências inaceitáveis à Globo. Os fatos de Camila ser considerada uma profissional comprometida com seus trabalhos e ter boa relação com os responsáveis pela novela, a diretora Amora Mautner e o autor Walcyr Carrasco teriam pesado para que ela tenha mais uma vez os caminhos abertos para a emissora. Ainda conforme o Notícias da TV, executivos da Globo acharam que o vídeo postado por Camila na segunda-feira, dando sua versão dos acontecimentos, só confirmou o que a emissora já havia dito: que ela tentou mudar os rumos da personagem Angel e assegurar que estivesse na 3ª temporada da trama. Enquanto isso, a emissora só pretende pensar na 3ª temporada de Verdades Secretas em 2023, ano em que a 2ª temporada da série deve ir ao ar na TV aberta, em uma versão mais leve [com menos cenas de sexo explícito].

