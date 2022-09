Camila Mendes, de ‘Riverdale’, compartilha fotos de férias no Brasil; veja

Além de seu papel em Rivardale, Camila ganhou atenção recentemente com o filme Justiceiras, da Netflix, lançado em 16 de setembro. No longa, ela atua ao lado de Maya Hawke, de Stranger Things. Ela também esteve nos filmes Mentiras Perigosas, O Date Perfeito e Palm Springs.

Ela nasceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros e sabe falar português, apesar de não se considerar fluente no idioma. A artista, inclusive, morou por um ano em Brasília, no Distrito Federal, quando tinha cerca de dez anos.

