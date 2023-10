Câmera de segurança flagra assalto a casa de Mariana Rios

Câmeras de segurança flagram o assalto a casa da atriz e apresentadora Mariana Rios, no sábado (28), no bairro Jardins, em São Paulo.

O vídeo foi exibido no Balanço Geral, da Record, hoje (30). A atriz perdeu joias, bolsas, malas e dinheiro.

Na gravação, os criminosos aparecem pulando o muro, e em seguida abrem o portão principal. Apesar de passar alguns carros na rua, o grupo estava com uniformes de funcionários de empresa de telefonia, o que acabou disfarçando o crime.

Mariana se pronunciou nas redes sociais e pediu ajuda dos internautas. A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso. Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas da marca Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prata. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já, agradeço”, escreveu ela.