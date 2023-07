Câmara pressionada por nova divisão de vagas, Moraes hostilizado em Roma e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmara pressionada por nova divisão de vagas, Alexandre de Moraes hostilizado em Roma, Jorge Aragão doente e outras notícias para começar este domingo (16).

CONGRESSO NACIONAL

Dados do Censo pressionam Câmara por nova divisão de vagas. Distribuição das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados entre os estados não é alterada desde 1993.

POLÍTICA

Zema cresce para 2026 após embate entre Bolsonaro e Tarcísio, e holofote expõe tropeços. Governador mineiro, visto como opção da direita com ex-presidente inelegível, acumula desgastes.

POLÍTICA

Moraes e família são hostilizados em aeroporto de Roma, e PF abre inquérito. PF apura ação de grupo de brasileiros e agressão a filho de ministro; políticos repudiam violência.

MERCADO

3G, empresa do trio de bilionários, deixa de fazer parte de ação contra Americanas. Lemann, Telles e Sicupira continuam no processo, que pede devolução do dinheiro pago com as ações.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Argentina teve expectativas acima do razoável ao pedir ajuda a Lula, diz embaixador. Julio Bitelli, que assume o posto em Buenos Aires, afirma que socorro ao país vizinho será baseado em critérios técnicos.

DIPLOMACIA BRASILEIRA 2

Presidente eleito quer que Brasil abra arquivos sobre a Guerra do Paraguai. Santiago Peña propõe também o retorno dos equipamentos tomados no conflito, hoje expostos em museus brasileiros.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia prende 7 por planejar morte de jornalistas em conluio com Ucrânia. Grupo foi acusado de preparar ataques contra profissionais pró-guerra com promessa de recompensa financeira.

POLÍTICA

Jean Wyllys chama Eduardo Leite de gay homofóbico e governador rebate: 'deprimente'. Discussão nas redes sociais foi motivada por decisão sobre escolas cívico-militares; ex-deputado deverá ocupar cargo na Secom de Lula.

ZÉ CELSO

Sem Zé Celso, Teatro Oficina mantém sonho do Parque do Rio Bixiga. Grupo Silvio Santos, dono do terreno no centro de São Paulo, pretende construir prédios no local.

CÂNCER

Jorge Aragão recebe diagnóstico de linfoma não Hodgkin; entenda o câncer. Após bateria de exames, cantor vai iniciar imediatamente o tratamento contra a doença que afeta o sistema linfático.

CÂNCER

Brasil deve ter 12 mil novos casos de linfoma não Hodgkin neste ano, estima Inca.

COPA DO BRASIL

Cássio pega dois pênaltis e coloca o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Time alvinegro supera o América Mineiro e vai enfrentar o São Paulo na próxima fase.