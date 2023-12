Calor recorde no Brasil supera anos de El Niño mais forte e outras notícias desta segunda

Polícia Federal prende Zinho, apontado como líder da maior milícia no Rio. Luís Antônio da Silva Braga se entregou na sede da corporação no centro da capital após negociações, segundo governo fluminense.

Calor de 2023 no Brasil supera anos de El Niño muito mais forte. Fenômeno climático que aquece águas do Pacífico ainda não é recorde desta vez; ao menos cinco anos tiveram eventos mais severos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.