'Cake Boss' é operado às pressas após acidente durante boliche

Buddy Valastro, astro do reality show Cake Boss, precisou passar por uma cirurgia de emergência após sofrer um acidente, descrito pelo próprio como "terrível", durante um dia de boliche em sua própria mansão, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O chef prendeu a mão na máquina de boliche no último domingo (20), sofrendo uma grave lesão na área. Nas redes sociais nesta quarta-feira (23) ele publicou uma foto no hospital, com a mão imobilizada e escreveu: "Me envolvi em um terrível acidente há alguns dias. O que vocês acham do meu novo acessório?".

Depois disso, os representantes do astro detalharam o acidente ao TMZ. O confeiteiro colocou a mão na máquina de boliche após ela apresentar um problema, prendendo os pinos. A gaiola do maquinário acabou funcionando novamente, puxando e prendendo a mão de Buddy. "Incapaz de remover a mão, Buddy pôde ver uma haste de metal empalar sua mão lenta e repetidamente três vezes entre o dedo anular e o dedo médio", especificou o seu representante.

O chef foi solto pelos filhos com a ajuda de uma serra, e levado ao hospital em seguida, passando pela cirurgia para remover a haste de metal. Ainda foi necessário uma segunda cirurgia, feita por uma ortopedista. Agora, o confeiteiro aguarda a recuperação para receber alta.