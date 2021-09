Caio Ribeiro, comentarista da Globo, está com câncer

O comentarista esportivo Caio Ribeiro, da Rede Globo, informou nesta sexta-feira (3) que está com um tipo de câncer chamado linfoma de Hodgkin.

Ele surpreendeu ao contar que já está na reta final do tratamento e pretende trabalhar normalmente. "Um tempinho atrás, apareceu um caroço no meu pescoço e fui diagnosticado com um linfoma, chama-se linfoma de Hodgkin. A boa notícia, e esse é o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo, é que ele tem 95% de cura e o meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento", disse,

"Uma das consequências do tratamento era a queda de cabelo, e ele resolveu cair um pouquinho. Então, pretendo continuar trabalhando! Estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso juntos", finalizou.