Caio Castro sofre acidente em prova antes do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Caio Castro sofreu um acidente na manhã deste domingo (13) durante a prova Porsche Carrera Cup, que acontecia antes do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo. O carro do ator e piloto saiu da pista e bateu na barreira de proteção, após ficar prensado entre outros dois competidores.

Pouco depois da largada, Caio colocou seu carro entre Raijan Mascarello e Nelson Marcondes Filho, tentando chegar no "S" do Senna já em vantagem. Não havia espaço para a manobra e ele acabou "prensado" entre os dois oponentes, batendo, junto com Mascarello, em uma das barreiras de proteção de Interlagos.

Os dois saíram andando de seus carros e Mascarello, que brigava pelo título, chegou a se irritar com Caio ao abandonar a prova. Graças a uma combinação de resultados, ele conseguiu sagrar-se campão mesmo sem completar a corrida. Caio Castro corre como profissional há 9 anos.