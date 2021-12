Caio Castro lamenta morte de prima na noite de Natal e desabafa sobre brigas familiares

A família de Caio Castro passou um Natal triste neste 2021. A prima do ator, Alessandra, morreu de câncer na noite natalina. "Nossa família por vários anos e sempre com as desculpas de brigas antigas, não se reunia por completo...Minha prima Alessandra se foi na noite desse Natal... E ela conseguiu unir a família pela dor...", disse o ator de 32 anos nas redes sociais. "Que a dor da minha família sirva pra vocês que tem tbm 'problemas' entre os parentes, deem valor pra família, resolvam as questões que são pequenas perto de uma vida. Que o Natal de vocês tenha sido cheio de amor, e se não foi, ainda dá tempo! Lute por esse momento especial e único!"

