Caio Castro e Rafa Kalimann são acusados de homofobia após post

Rafa deletou o post e pediu desculpas no Twitter. Já Caio não apagou a publicação, mas explicou: “Eu sou contra ele ser contra, mas eu respeito a opinião dele! Tudo começa no respeito”.

Os seguidores de Caio e Rafa logo subiram o assunto nos trending topics do Twitter com criticas aos artistas.

“Eu vivi com um cara que era meu irmão, e ele era gay. Ele tinha uma situação [financeira] melhor que a minha. Eu usava o tênis dele, as roupas dele. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho valores, não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas isso não nos torna inimigos”, diz o pastor Cláudio Duarte no vídeo.

Caio Castro e Rafa Kalimann estão sendo acusados de homofobia após compartilharem o trecho de um vídeo em que um pastor diz não ser “a favor do relacionamento” entre pessoas do mesmo sexo.

