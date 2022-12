Caetano Veloso grava louvor com Kleber Lucas; Ouça

A gravação ocorreu em outubro na casa de Caetano. “Eu acho que foi Deus. Realmente, é a única coisa que eu posso responder. Eu não sou propriamente religioso, fui criado numa família católica com uma visão religiosa das coisas, mas depois me afastei muito. Na minha juventude, eu era antirreligioso", explicou Veloso sobre a parceria.

Caetano Veloso gravou com o pastor Kleber Lucas o louvor ‘Deus Cuida de Mim’. A parceria foi lançada neste domingo (4) no Fantástico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.