Caçula de William e Kate Middleton pode ficar fora da coroação de Charles por malcriação

Um porta-voz oficial do Palácio de Kesington afirmou que os pais tomarão a decisão sobre a ida do filho à cerimônia quando a data se aproximar um pouco mais.

Segundo fontes do Page Six, o comportamento do menino de 4 anos tem chamado atenção nos compromissos oficiais da monarquia britânica. "Apesar de tudo, ele ainda tem quatro anos”, disse a fonte

O príncipe Louis, filho caçula do príncipe William e Kate Middleton, pode ficar fora da coroação do avô, o Rei Charles III, por malcriação.

