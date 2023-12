Caçula da seleção Endrick faz 1ª aparição pública com namorada

O jogador da seleção brasileira e do Palmeiras, Endrick, de 17 anos, fez a primeira aparição pública com a namorada, a modelo Gabrielly Miranda, de 20 anos.

Nesta quinta-feira (7), o caçula da seleção, surgiu com a loira no Troféu Imprensa 2023, e também com seus pais. A data escolhida para tornar o namoro público foi logo após a vitória do Palmeiras no Brasileirão.

A modelo postou as fotos do casal e escreveu: "Parabéns amor, Deus abençoe todos teus caminhos. Você merece".

Endrick compartilhou as fotos nos Stories e revelou a data do início do romance: "Desde 29/10/23".