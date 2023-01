Cachorro de Poze do Rodo come maconha, passa mal e é levado ao veterinário

Na volta para casa, Poze do Rodo brincou com o cachorro, chamando o animal de “Zé Droguinha”.

“Comeu meu baseado e passou mal. Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou. Aí eu cheguei e vi que o cachorro não estava mais brincando. Bati neurose e já mandei levar no veterinário.”

Por meio de stories do Instagram, o cantor explicou a situação que ocorreu com o animal, que precisou ser levado ao veterinário.

O cantor Poze do Rodo usou as redes sociais para relatar que seu cachorro passou mal após comer um cigarro de maconha.

