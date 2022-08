Bruno Krupp tem alta do hospital após matar jovem atropelado

"A direção do hospital diz que Bruno Krupp teve alta e foi liberado no domingo, anteontem", informou o RJTV.

Nesta terça-feira (02), o jornal RJTV, da TV Globo, informou que entrou em contato com o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde Bruno Krupp teria sido encaminhado após atropelar e matar um jovem de 16 anos, e a unidade de saúde informou que ele já teve alta. No entanto, a polícia está esperando o influencer ser liberado pelo médicos para colher o depoimento dele.

