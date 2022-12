Bruno Krupp reativa Instagram 4 meses após acidente que matou adolescente

O modelo Bruno Krupp reativou o perfil no Instagram meses após o acidente que matou um adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. O perfil dele conta com mais de 137 mil seguidores, mas segue sem foto de perfil, sem publicações e está privada.

Krupp virou réu por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar após atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no dia 30 de julho. O modelo admitiu que pilotava uma moto a 150km/h no momento do acidente.