Bruno Gagliasso conta como deu 'fora' em Madonna: 'ela chegou em mim'

O ator Bruno Gagliasso participou do podcast "Quem Pode, Pod" com a esposa Giovanna Ewbank e a amiga Fernanda Paes Leme. Ele revelou que, anos atrás, durante uma festa no Rio de Janeiro, deu um fora na cantora estadunidense Madonna.

"Madonna veio falar comigo. Eu tava numa festa, e ela veio falar comigo. Ela chegou em mim. É estranho falar isso, mas a Madonna chegou em mim mesmo. Logo em mim que não falo inglês. Eu olhei pra ela, já tinha tomado umas, e falei: 'I'm fine'. Dei um fora na Madonna", relembrou.

"Pior que meus amigos não acreditavam. Aí quando ela veio na minha direção, todo mundo me olhou e eu fiquei: 'C****, é a Madonna, ela tá me dando mole mesmo’. Só que ninguém nem lembrou que eu não falava inglês, ficou todo mundo calado esperando a minha reação. Aí eu falei: 'I'm fine", contou.