Bruno Ferrari tira foto completamente nua de Paloma Duarte e surpreende web

"Tem dia que ele espia, aí do nada vem um: deusa, meu amor, linda, como eu te amo! Eu ganho a foto do olhar dele. Eu ganho ele. Eu ganho-amor", escreveu ela na legenda da imagem.

Paloma Duarte, 45 anos, publicou hoje (19) uma foto nua sua tirada pelo marido, o também ator Bruno Ferrari, 40, e contou que recebe declarações espontâneas com elogios do amado, com quem está há cerca de 10 anos.

