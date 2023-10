Bruno de Luca vira réu por omissão de socorro a Kayky Brito

Bruno de Luca virou réu por omissão de socorro a Kayky Brito, decidiu a Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16), após pedido do Ministério Público. No pedido feito na semana passada, o MP-RJ pontuou que De Luca “não adotou qualquer providência para socorrer a pessoa que havia sido atropelada”.

Em depoimento à polícia, o apresentador que estava com o ator em um bar carioca instantes antes do acidente, afirma que os dois já haviam se despedido e que viu que alguém foi atropelado, mas que não sabia que essa pessoa era Kayky. Ele alega que somente no dia seguinte ficou sabendo que o amigo estava em estado grave na UTI de um hospital.

As câmeras de segurança mostraram o momento em que Bruno De Luca reage em choque ao acidente, mas pouco depois vai embora. Uma testemunha afirmou que o apresentador sabia que era Kayky a pessoa atropelada e que fugiu pela areia da praia.

O ator foi socorrido pelo motorista de aplicativo que o atropelou após ser surpreendido por Kayky atravessando a rua abruptamente. O homem prontamente chamou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o artista ao hospital.