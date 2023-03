Bruna Surfistinha denuncia agressão do ex e mostra hematomas; medida protetiva é concedida

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex-marido, o ator João Victor Santos, conhecido como Xico Santos, por violência doméstica e mostrou hematomas em entrevista a um podcast nesta semana.

A Justiça de São Paulo concedeu medidas protetivas de urgência e Xico deverá manter distância mínima de 300 metros da ex. Os dois são pais das gêmeas Elis e Maria. Segundo Raquel, ele teria cometido a agressão enquanto ela estava com uma das filhas no colo, no último dia 5.

"A versão apresentada pela vítima é verossímil e corroborada por fotografias juntadas aos autos que demonstram a existência de lesões corporais compatíveis com seus relatos de que foi agredida fisicamente. Tratando de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a medida protetiva deve ser concedida para evitar-se a ocorrência de novas situações de risco, preservando-se a integridade física e mental da mulher", apontou a juíza Tânia Silveira.

Segundo Raquel, o ex teria chegado em sua casa no último dia 5 de março alcoolizado, e Raquel o ajudou, mas ele teria a insultado verbalmente. Raquel afirma que olhou o celular do ex e viu que ele estava mantendo contato com outras mulheres, mesmo dias antes tendo negado isso.

Quando Raquel confrontou Xico, ele teria a agredido com chutes na direção do rosto. Ela se protegeu com o braço. Raquel afirma que estava com uma das filhas no colo, mas que ela não foi atingida.

Raquel pediu ajuda a uma amiga e chamou a polícia.

Em depoimento, Xico disse que estava em um relacionamento sendo “empurrado com a barriga” por cerca de 1 ano, até os dois romperem a relação. Ele afirma que “errou a mão e bebeu além da conta”, passou mal e foi "acordado com brutalidade por Raquel, que lhe desferiu socos e tapas no rosto, acusando-o de estar com outras mulheres".

Ele disse que "afastou Raquel com o pé e que essa não foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo".