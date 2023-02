Bruna Surfistinha critica ex, que rebate: ‘mãe ausente e bebia 1 garrafa de vodka por dia’

Xico Santos, ex-marido de Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, rebateu a escritora e ex-garota de programa que afirmou que foi abandonada após sofrer um aborto.

Raquel afirmou ao “Podsexy” que após sofrer um aborto em agosto do ano passado, o ator decidiu abandoná-la com as filhas. "Ainda está muito difícil falar sobre isso. Eu e o Xico não estamos mais juntos. Eu nunca contei isso, estou contando agora. Eu engravidei no ano passado, em julho, descobri em agosto e acabei perdendo, infelizmente. Foi um filho que não era desejado, foi um susto pra gente, mas a gente estava aceitando. Infelizmente, acabei sofrendo um aborto em casa mesmo. E eu acho que a partir disso, mudou muito", disse.

“[...] Não tive apoio nenhum depois do meu aborto. Não foi um aborto porque eu quis, foi porque aconteceu e eu acho que a partir disso começou a mudar muita coisa dentro de mim. Essa falta de acolhimento dele por parte de mim. Eu não recebi um abraço, uma palavra de conforto, foram meus amigos que me acolheram naquele momento. Daí, percebi que, eu como mulher, não estava sendo ninguém ali”, relatou.Xico rebateu com um textão no Instagram, confira na íntegra: