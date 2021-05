Bruna Surfistinha anuncia gravidez do 1º filho: 'realizando um sonho'

Ela continuou: “No meio do caos e de tantas notícias tristes, estou vivendo o momento mais lindo da minha vida! Eu já sei se é menina ou menino, contarei no domingo”.

Com uma foto mostrando o barrigão, ela anunciou que espera seu primeiro filho, aos 36 anos. E escreveu um textão para comemorar: “[...] E eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas (5 meses pra quem é de humanas que nem eu)! Pra quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser! Estou transbordando de felicidade, vocês não tem noção!!!”

