Bruna Marquezine revela motivo de ter abandonado a igreja: ‘me entristece falar disso'

Bruna Marquezine falou pela primeira vez sobre o motivo de ter abandonado a igreja, embora a sua fé em Deus permaneça a mesma. “Até me entristeço ao falar disso”, lamentou.

A atriz de 27 anos contou que ,quando ia aos cultos se incomodava com o tratamento diferenciado que recebia de outras pessoas, que usavam o nome de Deus para falar com uma pessoa famosa.

"Eu até me entristeço em falar isso. Eu sou cristã porque acredito em Deus e sigo Jesus Cristo, mas eu não frequento a igreja porque não concordo com muitas coisas e porque... Vou deixar esse recado aqui, galera: quando uma celebridade entrar na igreja, dá uma controlada. É impressionante, é você botar o pé dentro da igreja, e alguém fala: 'Tenho uma palavra para te entregar'. É necessário ter seriedade com as coisas de Deus", disse ela em entrevista que foi ao ar nesta terça-feira (13) no Pode Pod, de Gioh Ewbank com Fe Paes Leme.

Bruna questionou o fato das pessoas sempre alegarem ter alguma palavra a entregar quando se trata de alguém famoso, o que a deixava se sentindo sem privacidade naquele ambiente. Sinto que muitas vezes as pessoas abrem a boca carregadas dos julgamentos delas. Por mais que seja com boas intenções, isso só afasta. Hoje, eu não me sinto confortável na igreja porque quando eu chego vem alguém falar que tem uma palavra para me entregar. E a palavra é sempre a mesma: 'Vem para Deus. Ele está te esperando'. Eu falo: 'Mas eu falo com ele todos os dias, sempre estive com ele'”.

A falta de privacidade nos cultos não parava por aí e ela se sentia julgada em momentos íntimos quando buscava a presença de Deus na igreja. "Já aconteceu de eu estar orando e ter alguém me filmando, de o pastor falar alguma coisa, e eu me emocionar, daí quando olho para o lado estão me olhando", disse.

"Conversei muito com Deus. Eu falei: 'Olha, eu adoraria [ir], mas vou sair de casa para passar raiva e não vai fluir'", finalizou.