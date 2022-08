Bruna Marquezine e Xolo Maridueña curtem show juntinhos em clima de intimidade

O ator americano está passando férias no Brasil com a atriz após o fim das gravações de Besouro Azul, e além de São Paulo, já passou pelo Rio de Janeiro e região dos Lagos. Bruna e Xolo vêm sendo alvos de rumores de affair desde as gravações do longa, quando a atriz passou uma temporada morando nos EUA. No aniversário da atriz, Maridueña fez uma declaração para a brasileira, postando várias fotos das férias dos dois pelo Brasil, o que para os fãs, confirmou o romance.

Por lá, eles apareceram conversando ao pé do ouvido e se divertindo muito um com o outro. O casal estava acompanhado de Sasha Meneghel e João Figueiredo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.