Bruna Marquezine é ‘pega no pulo’ ao revelar internação de pai por Covid-19

Bruna Marquezine foi detonada por internautas neste sábado por ser flagrada sem máscara em uma trilha que fez no Rio com Enzo Celulari - que, ao contrário dela, usava máscara. No Twitter, ela resolveu se justificar. E foi aí que as coisas pioraram.

"Tirei a máscara perto do carro, ou quando estava sozinhas com as pessoas que estão convivendo comigo, não cruzei com ninguém sem máscara, só essa semana já fiz dois testes e uma sorologia completa. Não conheço NENHUMA pessoa que não tenha saído de casa desde março do ano passado", escreveu a atriz. "Em nenhum momento eu liguei o "fod*-*e". Refaço meus exames e testes praticamente toda semana. Encontro praticamente o mesmo grupo de pessoas (que quase moram comigo) desde que parei de praticar o isolamento e passei a praticar o distanciamento social. Não escondo nada de ninguém. É tão fácil falar isso quando a vida de vocês não é exposta como a minha infelizmente é", continuou.

A situação pegou mesmo quando a atriz revelou que o seu pai estava internado com Covid-19 no final do ano, e afirmou que passou o réveillon “chorando pelo FaceTime”, indicando que fez uma videochamada. "Você anda comigo? Saiu UMA foto minha sem máscara e você começam o ataque. Você vive comigo pra saber que dor eu tô sentindo ou deixando de sentir? Meu pai passou o ano novo sozinho internado por causa desse vírus maldito. Passei a virada chorando por FaceTime", escreveu.

O que ‘pegou’ foi que Bruna passou o Réveillon em uma ilha deserta ao lado de amigas, e tem muitos registros do momento. Internautas a rebateram com as imagens.

Bruna voltou mais uma vez para e explicar, após uma internauta afirmar que o certo seria ela ficar com a família já que o pai estava internado, e não ter viajado. "Essa é você. Talvez vocês todas sejam seres muito melhores do que eu". "Eu infelizmente não podia estar com ele no hospital, era indiferente estar em casa ou não, falava com ele todos os dias por telefone e só fui porque Angra fica 2 horas do Rio de carro e já tava tudo pago há meses".

A atriz, então, acabou desativando o Twitter, admitindo os erros e dizendo que irá repensar suas atitudes durante a pandemia da Covid-19. “É... dei show de impulsividade... Passando aqui pra dividir com todos aqueles que me acompanham e me respeitam que vou tirar um tempo pra repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis.”, finalizou.

Bruna passou a virada do ano com Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis em uma ilha alugada exclusivamente para elas. Na ocasião, elas também precisaram rebater críticas por ‘aglomeração’, e explicaram que eram poucas amigas em uma ilha inteira deserta, e todas testadas negativo para Covid.