Bruna Marquezine assiste jogo com Xolo Maridueña ao lado de Justin e Hailey Bieber

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña comemorando vitória do LAFC( time do coração de xolo) ao lado de Justin Bieber, Hailey Bieber e o Murda Beatz. pic.twitter.com/wxChXn4j7g

"Bruna Marquezine andando com Justin e Hailey meu deus", escreveu uma fã. Recentemente, a atriz foi assunto nas redes sociais após curtir uma publicação que zoava Neymar, seu ex, sobre a dívida do jogador com a Receita Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.