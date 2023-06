Bruna Biancardi mostra barriguinha de gravidez em viagem à Grécia

O casal aguarda junto o primeiro filho — o segundo de Neymar — e está organizando para o dia 24 de junho uma festança de chá revelação na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A namorada de Neymar Jr. posou do alto do cenário grego, usando um biquíni azul, óculos escuros e chapéu. "Aproveitando esses dias em um destino que sempre quis conhecer..", escreveu ela.

