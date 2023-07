Bruna Biancardi ganha chá de bebê com irmã e sem a presença de Neymar; veja detalhes

Bruna mostrou que fez uma caminhada matinal enquanto as amigas organizavam a decoração, e só poderia entrar no local quando estivesse tudo pronto, já que era uma decoração surpresa.

A influencer de 29 anos postou no Instagram neste sábado (22) detalhes da festinha ao ar livre, à beira da piscina, com muitas flores e louças de luxo, e balões nas cores dourado e rosa, além de almofadas para os convidados sentarem. Também teve música ao vivo.

