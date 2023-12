Br'oz: Filipe quebra o silêncio sobre briga com Jhean

Nina Cachoeira e Filipe Duarte contaram com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes da relação com Jhean Marcell, que foi prejudicada após descobrirem que o ex-companheiro da banda Br'oz falava mal de Filipe e tentou prejudicá-lo.

Após ser questionado sobre o que aconteceu entre os músicos, Felipe admitiu que de sua parte estava tudo certo. "Da minha parte nada. Das duas vezes que aconteceram coisas assim, eu fui e chamei no telefone dele. A última ele nem me respondeu", relembrou.

"O que aconteceu foi que o Br'oz fez uma live, na pandemia, e eu fiquei assistindo a live. E a live fica passando os comentários dos fãs. Os quatro numa live do Br'oz no estúdio. Eu tô assistindo aqui a live, curtindo e vendo os comentários. Fui chamado, mas eu era do [grupo] Os Travessos na época. Fiz Stories assistindo. Não sei se eles sabiam que eu tava assistindo, mas eu tava assistindo", afirmou.

"Aí cara, todo o tipo de comentário de fãs, do tipo 'cadê ele?', 'cadê o Filipe', 'ele faz falta, 'ele não faz falta', e uma pessoa da família dele começou a falar: 'Não faz falta, não precisa'. A pessoa foi na minha casa, irmão, sentou lá na minha mesa, tomou café comigo e tá falando na live que eu não preciso estar e que não faz falta. Acabou a live e eu fui nele. A gente é adulto. Morreu o assunto vida que segue. Aconteceu tanta coisa depois. Ninguém fica arrastando corrente", acrescentou.

"Só que aí aconteceu essa volta deles, eles se reuniram para fazer algumas coisas, e eu não quis fazer parte da banda de novo. Repito, pelo amor de Deus, não quero o insucesso de ninguém. Mas só porque eu não tô eu sou o vilão? Eu me acho bom demais pra não estar?", pontuou.

"Foi isso que chegou no nosso ouvido, que ele falou pra uma pessoa, e a pessoa bateu pra cá. Essa que é a parada. Falar que eu quero usufruir do Br'oz. Que dia que eu quis usufruir do Br'oz? Fiquei 15 anos no Os Travessos, irmão. Quando eu falo do Br'oz é porque me perguntam e é o meu passado. Se eu não puder falar da minha vida, do meu passado, como que faz?", concluiu.