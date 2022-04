Brothers participam da última festa da edição do BBB 22 neste sábado

Boninho já havia anunciado em sua conta do Instagram, os artistas presentes na celebração: Jack Johnson, Felipe Araujo, Melim, Di Ferrero, Paula Fernandes, Marcynho Sensação, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeão.

Antes da celebração da ´Festa Memórias', os competidores receberam os comes e bebes, em seguida, foram chamados para pegar as roupas na dispensa.

A última festa da edição 22 do Big Brother Brasil acontece neste sábado (23) e promete agitar a noite com os últimos participantes: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André.

