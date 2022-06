Britney Spears posa com Madonna e mais famosas em casamento de conto de fadas; veja fotos

O evento foi marcado por uma polêmica logo no início, quando o ex-marido da cantora, Jason Alexander, com quem ela ficou casada por menos de 2 dias, ter invadido o local.

A cantora usou ainda dois looks além do vestido de noiva: um preto e um vermelho, para a festa.

Além disso, quase 20 anos depois do beijo icônico no MTV Video Music Awards 2003, Britney e Madonna repetiram a cena no casamento da princesa do pop.

Foram divulgadas imagens do casamento de Britney Spears com Sam Asghari, que aconteceu na quinta-feira (9) na mansão da cantora em Los Angeles. Em um dos cliques, Brit aparece ao lado de ninguém menos que Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e a estilista Donatela Versace.

