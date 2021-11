Britney Spears não tem mais o pai como seu tutor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É oficial: Britney Spears está livre. Em nova audiência realizada nesta sexta-feira (12), o processo de tutela do pai da cantora chegou ao fim. Desde setembro, Jamie Spears estava suspenso da tutela da filha. Na ocasião, a juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior de Los Angeles, definiu a tutela de Jamie como "tóxica". Desde então, o contador John Zabel foi eleito como sucessor temporário do pai da cantora.

Mais cedo, Britney Spears surgiu com uma camiseta com a hashtag "Free Britney" estampada. A frase vem do movimento de apoio criado pelos fãs dela.

A decisão vem meses depois de Spears fazer uma declaração contundente sobre a tutela no tribunal em junho, chamando-a de "abusiva" e dizendo que a deixou se sentindo "intimidada" e "sozinha".

Após o anúncio, fãs da popstar comemoraram na frente do tribunal que a cantora está finalmente livre.

ENTENDA O CASO

Jamie Spears, pai de Britney, tinha sua tutela desde 2008, ou seja, era ele quem dava a palavra final em várias decisões da vida da artista como, por exemplo, se ela se casará ou não. O arranjo legal começou devido às preocupações com a saúde mental de Britney, que foi hospitalizada duas vezes em 2008 na ala psiquiátrica de um hospital.

Desde então, o pai de Britney e um advogado assumiram o controle de seus assuntos pessoais e comerciais. A cantora tentou remover o pai da posição de seu tutor em 2020, mas um juiz negou e estendeu a tutela até setembro de 2021. Fãs da artista chegaram a fazer um movimento chamado "Free Britney" pelo fim da tutoria.

Em fevereiro, o The New York Times lançou um documentário chamado "Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela", que mostra os altos e baixos da carreira de Britney e detalhes da tutela da cantora, o que reacendeu as polêmicas em torno do assunto.