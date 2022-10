Britney Spears diz que pai exibia corpo dela durante banhos para enfermeiros

Ela sobe o tom no final quando diz que ora para que o pai sinta, por pelo menos 5 minutos, a dor que ela sentiu nesse tempo de tutela. "Eu rezo para que você queime no inferno", diz.

Ao longo do texto, ela compara o tratamento que recebeu comparável ao de um "maldito cachorro" e pergunta por que a família a tratou assim por tanto tempo. "O que faz suas outras filhas tão especiais para que você me tratasse como um cachorro?", afirma.

