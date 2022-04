Britney Spears anuncia que está grávida do terceiro filho

A mamãe do ano afirmou ainda que evitará sair de casa por conta dos paparazzi e relembrou a depressão pós-parto que teve nas primeiras gestações. “É difícil porque quando eu estava grávida eu tive depressão pós-parto... E preciso dizer, é absolutamente horrível. As mulheres não falavam sobre isso na época... Alguns consideravam perigoso se uma mulher reclamasse desse jeito com um bebê dentro dela. Mas hoje as mulheres falam sobre isso o tempo todo... Obrigada, Jesus, por não precisarmos manter essa dor em segredo. Desta vez, vou fazer yoga todos os dias! Espalhando muita alegria e amor”, afirmou.

Britney usava um DIU para evitar nova gravidez enquanto estava sob tutela do pai, Jamie Spears. No ano passado, a cantora conseguiu ser libertada da tutela após 13 anos.

Britney Spears anunciou nesta segunda-feira (11) que está grávida do terceiro filho. O bebê é o primeiro filho com Sam Asghari.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.