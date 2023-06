Britney Spears anuncia fim da carreira

A princesa do pop anunciou o fim de sua carreira, em um post no Instagram nesta quarta-feira (7). Aos 41 anos, Britney disse que já não faz mais parte do show bussiness.

A cantora compartilhou um vídeo dançando a música "Get Naked (I Got a Plan)", que ela afirmou ser sua favorita de todas as que cantou durante sua carreira, e falou sobre os 13 anos que passou sob a tutela de seu pai, o que classificou como "perda da sua voz".

​​"Eu acredito, que todas essas regras e não ter voz por 13 anos no que eu queria, deu a muita gente um passeio emocionante! [...] Não é à toa que desisti do negócio da música... Só dizendo", finalizou ela.

Pouco depois de fazer o post, Britney apagou a publicação.