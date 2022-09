Britney solta o verbo ao rebater filho em áudio: '40 mil por mês pro seu pa

Brit ficou tão revoltada com praticamente todos os membros da família que a destrataram ao longo dos anos, que afirmou: "Você testemunhou a maneira como minha família me tratou, e isso é tudo o que você sabe. Vocês secretamente amam dizer que tem algo de errado comigo. Honestamente, meu pai deveria passar o resto da vida dele na cadeia. Eu não acredito mais em Deus pelo jeito como meus filhos e minha família me trataram. Não há mais nada no que acreditar".

Após passar 13 anos sem liberdade sob a tutela do pai, Britney Spears pode finalmente falar o que pensa, mas acabou recebendo uma reação que não esperava dos filhos e agora vive uma briga pública com o caçula Jayden, de 15 anos, após ele criticá-la publicamente em uma entrevista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.