Britney se recusa a ver a mãe após fim da tutela, diz site

"...meu pai pode ter dado início à tutela 13 anos atrás... Mas o que as pessoas não sabem é que foi minha mãe que deu a ideia!! Eu nunca vou recuperar esses anos... Ela secretamente arruinou a minha vida. E sim, vou apontar dedos para ela e [o empresário] Lou Taylor. Então pegue esse papo de 'eu não tenho IDEIA do que está acontecendo' e vá se f*der. Você sabe exatamente o que fez", desabafou a artista.

"Algumas semanas antes do fim da tutela, Lynne pegou um voo para Los Angeles para tentar se reconectar com a filha. Mas Britney nem deixou a mãe entrar em sua casa. Ela está furiosa com Lynne, que tentou visitá-la vários dias, mas Britney a bloqueou completamente", afirmou a fonte.

Britney Spears não quis ver a mãe, Lynne Spears, após o fim da tutela. Pelo menos é o que garante o site Page Six, que afirma que a matriarca pegou um voo do estado de Louisiana para a Califórnia, e acabou sendo ignorada pela cantora.

