Britney detona reação de Christina Aguilera à pergunta sobre sua tutela e fãs criticam

Os anos 2000 não voltaram, mas a rivalidade no mundo do pop, sim... Ao conversar com a imprensa no Grammy Latino, Christina Aguilera fugiu de comentar o fato de Britney Spears ter finalmente ficado livre de uma curatela que controlou a vida da cantora por 13 anos. A própria Britney Spears não gostou nadinha de como a colega reagiu, e disparou críticas via Instagram.

Vale lembrar que Christina Aguilera publicou aqui no Twitter, em Junho de 2021, uma carta aberta à Britney em apoio ao movimento #FreeBritney! https://t.co/2MH89ngjIu — Junior Beckmann (@JuniorBeckmann) November 20, 2021

“Eu amo e adoro todos que me apoiaram. Mas se recusar a falar quando se sabe a verdade é o mesmo que mentir! Fiquei 13 anos em um sistema abusivo e corrupto, mas por que é um assunto tão difícil para as pessoas falarem? Eu sou a única que superou isso. Aos apoiadores que falaram e me apoiaram, obrigada. Sim, eu me importo!”, escreveu a cantora.

Alguns fãs argumentaram que o empresário de Christina estava tentando encerrar a entrevista antes mesmo da repórter perguntar sobre o assunto. Christina faz uma expressão de chateada, se desculpa e antes de ir embora diz: “Mas estou feliz por ela [Britney]”.

Além disso, em junho deste ano, Christina divulgou uma carta aberta em apoio a Britney durante o processo de encerramento da tutela.

Rivalidade antiga - As duas princesas do pop trabalharam juntas na infância no programa “The New Mickey Mouse Club”, e tiveram a rivalidade alimentada pela mídia americana na época em que estavam no auge de suas carreiras.

Reação de fãs - A volta dessa suposta rivalidade vem sendo criticada por internautas. Alguns argumentaram que Britney está precisando falar o que pensa após anos sem ter liberdade, e outros criticaram o fato da cantora ter partido para cima de Christina mas não ter comentado o fato do seu noivo, Sam Asghari, também ter se recusado a falar sobre o movimento Free Britney.

pra encerrar minha visão sobre britney atacando a xtina: nem o próprio noivo dela quis falar sobre o caso em um evento que não tem NADA A VER com o tema. o assessor e a xtina fizeram o mesmo, o foco era o Grammy Latino pic.twitter.com/37AG0bxQlT — derrocta beckham (@buenomrcs) November 20, 2021