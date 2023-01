Britney coloca mansão de R$ 62 milhões à venda por ser 'muito grande'

Antes de se mudar para o imóvel que foi de Bieber, a artista morava em Thousand Oaks, onde se casou com Sam Asghari em junho do ano passado.

Segundo o Mirror, a estrela decidiu colocar o imóvel à venda para compradores específicos, por temer que as pessoas apareçam na porta de sua casa do nada.

As informações são do Mirror. Britney está pedindo o valor de US$ 12 milhões, o equivalente a R$ 62 milhões na cotação atual, mas deverá negociar o imóvel fora do mercado.

