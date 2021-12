Brigados com a mãe, Gabriel Medina e irmão passam natal com pai biológico e esposas

Em meio a uma briga pública com a mãe, Simone Medina, Gabriel Medina passou o Natal em Maresias acompanhado do pai e de outras pessoas que também tiveram desentendimentos com a matriarca.

Entre os familiares presentes estavam a esposa dele, Yasmin Brunet, o pai biológico de Gabriel, Claudio Ferreira, o irmão Felipe Medina com a filha e a mulher, Bruna, e o pai de Yasmin, Armando Fernandez.



Após a briga com a mãe, o tricampeão mundial do surfe se reaproximou do pai biológico, com quem passou anos sem falar. Gabriel tratava como pai o atual marido de Simone, o surfista Charles, que foi seu treinador. A parceria chegou ao fim após as brigas e em meio ao casamento com Yasmin. Ao se reaproximarem, Claudio afirmou que o filho não sabia nada sobre ele porque Simone teria falado mal dele por anos.

Já o irmão Felipe Medina deixou a casa de Simone com a mulher e filha após a mãe supostamente expulsá-los. Simone detonou a sua esposa, chegando a chamá-la de “endemoniada pomba gira” em mensagens no WhatsApp. As brigas chegaram a ir para a Justiça e Simone perdeu o processo de danos morais que moveu por Bruna expor as conversas.

Os desentendimentos de Simone com Gabriel começaram após ele se casar com Yasmin Brunet no Havaí. Mas as brigas continuam e em mensagens recentes, a mulher chegou a dizer que tinha um vídeo de sexo de Yasmin Brunet adolescente, cuja existência foi desmentida pela modelo. A sogra também detonou Luiza Brunet, mãe de Yasmin, e fez declarações consideradas machistas e homofóbicas. Luiza prometeu processar Simone.