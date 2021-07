Briga de Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro é antiga; saiba o motivo

“Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. Sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Aí quando surgiu essa pessoa que está com ele, tentei salvar por três anos meu casamento… Foi tão maluca essa história. O Zezé sempre foi uma pessoa muito presente como marido, como pai. Então, eu não tinha como saber que havia outra pessoa na vida dele”, disse Zilu na ocasião deixando o sertanejo furioso.

Segundo o colunista Leo Dias, Zezé se estranhou com Faro após a exibição de uma entrevista em 2019 com Zilu, com quem foi casado por 30 anos. Zilu seria homenageada pelo Dia das Mães, mas acabou falando sobre as traições de Zezé.

Tudo começou quando Faro cobrou um posicionamento do SBT sobre os boatos de que ele teria se recusado a fazer um teste de covid-19. Ele esteve na emissora para gravar um merchandising com a apresentadora Eliana.

Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro trocaram farpas na internet no último fim de semana e agitaram as redes sociais.

