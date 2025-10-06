Brasil tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol, Nobel de Medicina premia pesquisadores e outras notícias do dia





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol, Nobel premia pesquisadores por descobertas sobre tolerância imunológica, primeiro-ministro pede demissão na França e outras notícias para começar esta segunda-feira (6).

BEBIDAS ADULTERADAS

Sobem para 16 os casos confirmados de intoxicação por metanol no país. Segundo Ministério da Saúde, total de notificações chegou a 225. Governo contabiliza dois óbitos confirmados e 13 em investigação.

ELEIÇÕES 2026

Centrão avança nos estados e projeta mais candidaturas aos governos em 2026. A um ano das eleições, PT e PL concentram forças na disputa presidencial e pelo Senado. PSD e MDB trabalham para manter protagonismo; PSDB e PDT vivem declínio de candidaturas.

AVIAÇÃO

Companhias aéreas criam novas categorias de passagem, com opção premium e bilhete sem bagagem. Após anunciar nova categoria premium, Latam vai investir US$ 100 milhões para criar cabine exclusiva. Gol venderá passagem mais barata, sem mala de mão, para voos partindo de outros países.

ESTADOS UNIDOS

Professor da USP é detido nos EUA após disparar arma de chumbinho próximo a sinagoga. Caso aconteceu no início do feriado de Yom Kippur; docente afirmou que caçava ratos. Ninguém ficou ferido; carro teve janela quebrada.

UNIÃO EUROPEIA

Sem condições de governar, premiê da França renuncia menos de um mês após assumir. Governo de Sébastien Lecornu foi o mais curto desde 1958; oposição defende dissolução do parlamento ou renúncia do presidente Macron.

NOBEL

Nobel de Medicina de 2025 vai para descobertas sobre tática que controla defesas do corpo. Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi estudaram tolerância imunológica periférica. Processo ajuda organismo a distinguir entre inimigos reais e suas próprias células, evitando problemas.

MEDICINA

Em menos de dois anos, MEC aprova 77 novos cursos de medicina, com 4.412 vagas. Ministério diz que abertura de cursos em escolas privadas se deu por cumprimento de decisões judiciais. Para pesquisador da USP, expansão envolve lobbies políticos e do setor privado de ensino e de hospitais.

CELEBRIDADES

Festa de 'Vale Tudo' tem alegria e Debora Bloch na 'Boquinha da Garrafa', Atores se reuniram em evento para celebrar o fim das gravações. Vídeos divertidos com parte do elenco viralizam nas redes sociais.

ESTADOS UNIDOS

Neta de Donald Trump lança marca própria de roupas e usa Casa Branca de cenário. Kai Trump fez um ensaio fotográfico com modelos na residência oficial do governo americano. Peças, com as iniciais da golfista, já estão com primeiro estoque todo vendido.

MÚSICA

Novo disco de Taylor Swift vende quase 3 milhões de cópias em um dia. 'The Life of a Showgirl' estabelece um novo recorde na carreira da artista. Dados giram em torno de vendas tradicionais, somando físicos e digitais, sem dados de streaming.