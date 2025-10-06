   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Brasil tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol, Nobel de Medicina premia pesquisadores e outras notícias do dia

Por Folha de São Paulo

06/10/2025 7h15 — em
Famosos & TV



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol, Nobel premia pesquisadores por descobertas sobre tolerância imunológica, primeiro-ministro pede demissão na França e outras notícias para começar esta segunda-feira (6).

BEBIDAS ADULTERADAS

Sobem para 16 os casos confirmados de intoxicação por metanol no país. Segundo Ministério da Saúde, total de notificações chegou a 225. Governo contabiliza dois óbitos confirmados e 13 em investigação.

ELEIÇÕES 2026

Centrão avança nos estados e projeta mais candidaturas aos governos em 2026. A um ano das eleições, PT e PL concentram forças na disputa presidencial e pelo Senado. PSD e MDB trabalham para manter protagonismo; PSDB e PDT vivem declínio de candidaturas.

AVIAÇÃO

Companhias aéreas criam novas categorias de passagem, com opção premium e bilhete sem bagagem. Após anunciar nova categoria premium, Latam vai investir US$ 100 milhões para criar cabine exclusiva. Gol venderá passagem mais barata, sem mala de mão, para voos partindo de outros países.

ESTADOS UNIDOS

Professor da USP é detido nos EUA após disparar arma de chumbinho próximo a sinagoga. Caso aconteceu no início do feriado de Yom Kippur; docente afirmou que caçava ratos. Ninguém ficou ferido; carro teve janela quebrada.

UNIÃO EUROPEIA

Sem condições de governar, premiê da França renuncia menos de um mês após assumir. Governo de Sébastien Lecornu foi o mais curto desde 1958; oposição defende dissolução do parlamento ou renúncia do presidente Macron.

NOBEL

Nobel de Medicina de 2025 vai para descobertas sobre tática que controla defesas do corpo. Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi estudaram tolerância imunológica periférica. Processo ajuda organismo a distinguir entre inimigos reais e suas próprias células, evitando problemas.

MEDICINA

Em menos de dois anos, MEC aprova 77 novos cursos de medicina, com 4.412 vagas. Ministério diz que abertura de cursos em escolas privadas se deu por cumprimento de decisões judiciais. Para pesquisador da USP, expansão envolve lobbies políticos e do setor privado de ensino e de hospitais.

CELEBRIDADES

Festa de 'Vale Tudo' tem alegria e Debora Bloch na 'Boquinha da Garrafa', Atores se reuniram em evento para celebrar o fim das gravações. Vídeos divertidos com parte do elenco viralizam nas redes sociais.

ESTADOS UNIDOS

Neta de Donald Trump lança marca própria de roupas e usa Casa Branca de cenário. Kai Trump fez um ensaio fotográfico com modelos na residência oficial do governo americano. Peças, com as iniciais da golfista, já estão com primeiro estoque todo vendido.

MÚSICA

Novo disco de Taylor Swift vende quase 3 milhões de cópias em um dia. 'The Life of a Showgirl' estabelece um novo recorde na carreira da artista. Dados giram em torno de vendas tradicionais, somando físicos e digitais, sem dados de streaming.

Bastidores da Política - Caso Metanol: Governo incapaz de garantir segurança sanitária aos cidadãos Bastidores da Política
Caso Metanol: Governo incapaz de garantir segurança sanitária aos cidadãos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Hungria - Foto: Reprodução/Instagram

06/10/2025

Rapper Hungria recebe alta após suspeita de intoxicação por metanol

Rapper Hungria - Foto: Reprodução/Instagram

06/10/2025

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Foto: Reprodução

05/10/2025

Neymar mostra a filha Mavie com braço engessado

Foto: Reprodução

05/10/2025

Samuel de Assis é internado no Rio e manda recado; veja

Foto: Reprodução

05/10/2025

Agatha Sá usa biquíni ultracavado em dia de sol; veja

Foto: Reprodução/Instagram

05/10/2025

Dentista se pronuncia após morte de influenciador por procedimento estético

Foto: Reprodução/Instagram

05/10/2025

Ex de Virgínia, Rezende bate BMW em motociclista no Paraná

05/10/2025

Beijo para Virgínia? Saiba o que Vini Jr. disse ao marcar gol pelo Real Madrid; vídeo

Foto: Reprodução/Instagram

05/10/2025

Com camisa de Vini Jr., Virgínia Fonseca prestigia jogo do Real Madrid

05/10/2025

Governo de SP confirma segunda morte por metanol, venda de bebidas alcoólicas recua e outras notícias do dia

Foto: Reprodução

04/10/2025

Gretchen surge com novo visual e rebate críticas

Foto: Reprodução/Instagram

04/10/2025

David Luiz é inocentado em caso de suposta violência psicológica contra ex-amante

Foto: Reprodução/Instagram

04/10/2025

Influenciador de 31 anos sofre infecção e morre após procedimento estético

04/10/2025

A Fazenda 17: festa termina em barraco e produção restringe bebidas alcoólicas

Foto: Reprodução/Instagram

04/10/2025

CEO do Oscar comenta impacto de Fernanda Torres nas redes sociais da premiação

Foto: Reprodução/Instagram

04/10/2025

Vitória Strada se pronuncia após Bianca Andrade revelar affair entre elas

04/10/2025

Hamas diz que aceita liberar reféns, Brasil soma 113 notificações de intoxicação por metanol e outras notícias para começar este sábado (04)

Foto: Reprodução/Instagram

03/10/2025

Zé Felipe diz que vive 'melhor fase da vida' em romance com Ana Castela

O rapper Hungria em foto publicada nesta sexta-feira, 3. Foto: Reprodução/Instagram

03/10/2025

Polícia Civil descarta metanol em bebida comprada pelo rapper Hungria no DF

Foto: Reprodução/Instagram

03/10/2025

Hungria pode ter se intoxicado em casa de show interditada em SP

Foto: Reprodução/Instagram

03/10/2025

Confirmou: Éder Militão chama Vini Jr e Virgínia de 'casal favorito'

Foto: Reprodução/Instagram

03/10/2025

Rapper Hungria faz 1º post durante internação e alerta sobre bebida: 'arrume um lugar seguro'

Foto: Reprodução/Instagram

03/10/2025

Sean “Diddy” Combs é condenado a mais de 4 anos de prisão nos EUA

Foto: Reprodução

03/10/2025

Viviane Araujo rebate críticas sobre aparência: 'Envelhecer não me assusta'

Foto: Reprodução

03/10/2025

Bruna Biancardi celebra 'marmitas' do aniversário de Mavie

Foto: Reprodução

03/10/2025

Grávida, Maíra Cardi passa por mudança no visual

Foto: Reprodução

03/10/2025

Presidente do Bahia, Edson Ferretti, diz como conseguiu contar que era gay

Foto: Reprodução

03/10/2025

Pessoas se reúnem em frente a tribunal para aguardar sentença de Diddy

Foto: Reprodução

03/10/2025

Guilherme Leicam revela como a parceria com a esposa o ajudou a perder 6kg


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!