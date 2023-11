Brasil entra em alerta vermelho por onda de calor e outras notícias deste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil entra em alerta vermelho por onda de calor, o impacto do trabalho invisível das mulheres no PIB, petróleo na Foz do Amazonas e outras notícias para começar este domingo (12).

CLIMA

Onda de calor faz Brasil entrar em alerta vermelho devido às altas temperaturas. Inmet prevê máximas de 42°C para os próximos dias em alguns municípios.

TODAS

Trabalho invisível feminino vale ao menos 8,5% do PIB, mostra pesquisa. Economia do cuidado, que sobrecarrega mulheres, foi objeto de estudo do FGV Ibre e tema de redação do Enem.

PLANETA EM TRANSE

Licença de petróleo na Foz do Amazonas prevê impacto em 8 países e Petrobras diz buscar atingidos. Modelagens afirmam que óleo não tocaria costa brasileira, o que é contestado por outros estudos; Ibama afirma que há margens de erro e limitações da ferramenta.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Fronteira de Gaza reabre no domingo, dizem autoridades; brasileiros têm prioridade, mas saída é incerta. Embaixador do Brasil em Israel afirma que passagem para o Egito depende de fluxo de ambulâncias.

FOLHAJUS

Decisão sob Barroso provoca efeito cascata, e juízes conseguem novo benefício. Resolução do CNJ abre brecha, e conselho federal aprova norma que pode aumentar remuneração de magistrados em até um terço.

COTIDIANO

Após ter condenação pelo caso Evandro anulada, Beatriz Abagge pede apuração contra policiais. Em entrevista à Folha de S.Paulo, mulher defende investigação contra agentes suspeitos de tortura e diz que não está acostumada a receber empatia.

COTIDIANO

Congonhas proíbe jatinhos na pista principal após incidentes com três aviões. Medida passou a valer nesta sexta (10), após pedido da concessionária à Anac.

MERCADO

Tumulto na Black friday deixa 40 feridos em Macapá; veja vídeo. Multidão quebrou vitrines, pessoas foram pisoteadas e piso da Eletro Shop ficou repleto de marcas de sangue.

POLÍTICA

Michelle encena treino de luta para ironizar acusação de incentivo a golpe de Bolsonaro; veja. Mauro Cid disse à PF que ela faria parte de grupo de conselheiros que apoiava que ex-presidente desrespeitasse eleições.