Brasil cobra respostas após ataque a Vinicius Junior, juiz da Lava Jato é afastado e outras notícias desta terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil cobra respostas após ataque a Vinicius Junior, derrota na Câmara expôs desarticulação do governo, juiz da Lava Jato é afastado e outras notícias para começar esta terça-feira (23).

ESPORTE

Caso de racismo contra Vinicius Junior vira incidente diplomático entre Brasil e Espanha. Lula e ministros cobram medidas duras, enquanto governo espanhol condena racismo sem propor soluções.

GOVERNO LULA

Derrota de Lula na Câmara opôs Rui Costa a Padilha e expôs desarticulação do governo. Avaliação é que votação do decreto do saneamento evidenciou falta de habilidade de Costa e fragilidade de Padilha.

CONGRESSO NACIONAL

Corregedoria da Câmara faz 3 tentativas e não consegue notificar Deltan sobre cassação; veja vídeo. Decisão deve ser publicada em Diário Oficial; deputado diz lamentar iniciativa num período em que não estava em Brasília.

JUSTIÇA

Tribunal decide afastar juiz da Lava Jato provisoriamente. Ministério Público vinha pedindo que magistrado Eduardo Appio se declarasse impedido.

BANCO CENTRAL

Mudança na meta de inflação quando não há calmaria pode passar mensagem errada, diz Campos Neto. Para ele, críticas de Lula à autonomia do BC mostram falta de conhecimento sobre regras.

AGROFOLHA

Ministério da Agricultura decreta emergência após casos de gripe aviária no país. Associação do setor diz que objetivo é aprimorar controle e que medida não altera status brasileiro de "livre da enfermidade".

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula volta do G7 percebido como menos neutro em relação à Guerra da Ucrânia. Pesquisadores veem petista ainda preso à política externa do início dos anos 2000 e apontam outras prioridades.

GUERRA DA UCRÂNIA

Dinamarca põe Brasil em categoria de 'não aliados' da Ucrânia ao propor cúpula de paz. Percepção do país nórdico sucede novas declarações de Lula acerca do conflito em encontro do G7 no Japão.

FILMES

Festival de Cannes renova aura de 'farofa da Gkay' com celebridades e ex-BBBs. Luciana Gimenez e Rafa Kalimann estão entre as famosas que levam o Brasil para passear nos tapetes vermelhos do evento.