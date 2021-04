Botafogo lamenta morte do cantor Agnaldo Timóteo, vítima de Covid

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo lamentou neste sábado (3) nas redes sociais a morte do cantor Agnaldo Timóteo, vítima da Covid-19, aos 84 anos. O músico era torcedor declarado do time carioca.

"Com muita dor, o Botafogo lamenta a morte de Agnaldo Timóteo, cantor e compositor brasileiro, botafoguense apaixonado. O Clube deseja conforto aos amigos e familiares neste momento difícil", escreveu o perfil oficial do clube no Twitter.

A informação da morte de Agnaldo Timóteo foi confirmada pelo Instituto Funjor, através do qual a família vinha se comunicando com a imprensa desde a internação do artista, em 17 de março.

Alguns famosos lamentaram a morte do cantor nas redes sociais. Os cantores Wesley Safadão e Netinho de Paula, além da atriz Patricia Pillar e do apresentador Celso Portiolli, postaram despedidas nas redes sociais.