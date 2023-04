Bonnie Wright, a Gina de Harry Potter, está grávida do primeiro filho

“Vamos ter um bebê! Estou tão animada por compartilhar essa linda terra com eles. Que jornada selvagem que é a gravidez, transformando para abrir espaço para uma nova vida. Andrew e eu mal podemos esperar para conhecer nosso bebê no final deste ano e nos tornamos pais. Parece que está vindo para dizer olá na pequena esfera de arco-íris na minha barriga”, escreveu Bonnie.

Bonnie Wright, que interpretou Gina nos filmes de Harry Potter, anunciou que está grávida do primeiro filho. A atriz compartilhou fotos mostrando a barriga ao lado do marido, Andrew Lococo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.