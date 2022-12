Boninho lembra desistência de Tiago Abravanel do BBB22: 'graças a Deus'

Boninho também disse que se arrepende de ter criado o programa Casa Kalimann, de Rafa Kalimann, que foi fracasso total com o público. "Me arrependo", disse ele, pedindo desculpas à influenciadora: "Adoro a Rafa".

“Às vezes a gente fala: ‘Esse cara vai fazer alguma coisa’. Tiago Abravanel. Falei: ‘Pô, imagina o Tiago no Big Brother!’. Aí ele vai lá e aperta a p… do botão!”, disse ele, bem-humorado, ao Lady Night, de Tatá Werneck.

Boninho acreditou muito na participação do Tiago Abravanel no #BBB22 , mas agradeceu a Deus por ele ter desistido. Entrevista do Boninho com a Tata Werneck no #LadyNight pic.twitter.com/EMLxahUslw

O manda-chuva do Big Brother Brasil, Boninho, disse ter ficado feliz quando Tiago Abravanel apertou o botão de desistência do BBB22, que foi muito criticado por telespectadores ao transformar o programa no "BBB paz e amor".

