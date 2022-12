Boninho diz que deu 'graças a Deus' quando Tiago Abravanel saiu do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, diretor de televisão da Globo, disse em uma entrevista ao Lady Night, no Multishow, que celebrou a saída de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22, que desistiu do programa. Em conversa com a apresentadora Tatá Werneck, o showrunner comentou a passagem do neto do apresentador Silvio Santos.

"Falei: 'Imagina o Tiago no Big Brother!' Aí ele vai lá e aperta a porra do botão [para desistir do programa]. Tudo bem que ele já era meio famoso. Silvio Santos não faria isso.", disse Boninho, que completou: "Dei graças a Deus que ele saiu".

Tiago apertou o botão da desistência sem antes avisar nenhum dos outros partipantes. Minutos depois, a produção do reality confirmou a desistência do ator para o elenco da casa. "Atenção todos: Tiago acaba de desistir do BBB, um jogo para os fortes. Agora é menos um. Coloquem as coisas dele na despensa. O jogo segue para vocês."