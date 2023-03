Boninho confirma Key Alves no intercâmbio com BBB México

A jogadora de vôlei comentou no post que está pronta para 'hablar': "Me voy a Mexico".

Key Alves foi a escolhida para o intercâmbio do BBB com o programa La Casa de Los Famoso. O Big Boss Boninho anunciou a novidade nesta tarde nas redes sociais, com a foto do visto da ex-sister.

