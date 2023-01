Boninho barra filme de BBB para não ensinar fórmula à Record e o seu A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Boninho, um dos nomes por trás do Big Brother Brasil, afirmou que vem barrando a produção de um documentário sobre o programa. Ele teme que a produção influencie Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, reality que é carro-chefe da Record.

"Tem três anos que o pessoal da Globoplay quer fazer um 'doc' do Big Brother. Não quero porque daí vou ensinar para todo mundo, para o Carelli, como é que faz o BBB", disse Boninho, que depois riu. "Com o maior respeito", acrescentou. A afirmação foi dita numa conversa no Spaces, plataforma de conversas em áudio do Twitter.

Nas redes sociais, várias pessoas disseram que o BBB 23, programado para começar nesta segunda-feira, tem celebridades menos estreladas que várias das escolhidas para as últimas edições de A Fazenda.